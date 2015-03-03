ПК "Украина" прокомментировал скандальный сюжет о марках акцизного налога

"В качестве источника информации многими средствами массовой информации были использованы информационные сюжеты журналистского расследования телепрограммы "Наші гроші", в которых говорится о "штрих-кодах" марок акцизного налога. Информация, распространяемая в этих сюжетах, не соответствует действительности, является искаженной и перекрученной", - говорится в заявлении государственного предприятия.

В частности, как заявляют работники комбината, технические описания и образцы марок акцизного налога для алкогольных напитков и табачных изделий отечественного и импортного производства утверждены Постановлениями Кабмина, согласно которым одним из элементов защиты от подделок марок акцизного налога определен графический защитный элемент, содержащий информацию в закодированном виде.

Кроме того, эффективность применения графического защитного элемента подтверждена заключением экспертизы по результатам комплексной оценки эффективности защиты от подделок марок акцизного налога, проведенной Государственным научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центром МВД Украины.

Экспертами установлено, что графический защитный элемент марок акцизного налога с закодированной графической информацией невозможно скопировать или воспроизвести, что подтверждает эффективность его применения. Технология графического защитного элемента относится к физически не клонированным функциям (PUF, Physical Unclonable Function) и эффективно используется правительством Китая, Банком Франции, Международной таможенной организацией (WCO), Интерполом, контролирующими органами Великобритании и Нидерландов и т.д. в борьбе с подделками и контрафактом подакцизных товаров. Физически не клонированные функции (англ. Physical Unclonable Function, PUF) - это функции, которые интегрируются в физическую структуру продукта во время производственного процесса и вследствие наличия множества случайных компонентов функцию невозможно смоделировать или воспроизвести.

"Таким образом, подчеркиваем, что на марках акцизного налога никогда не печатался любой штрих-код или QR-код, - отмечается в заявлении Полиграфкомбината. - Зато в видеосюжетах программы "Наші гроші", ссылки на которые размещают средства массовой информации, представлены субъективные выводы журналистов, которые не имеют права выдавать собственные оценочные суждения за достоверную информацию". "Интересным фактом является то, что в качестве эксперта в сюжете был привлечен Андрей Тимошенко, который занимает должность директора по производству ООО "СП "Голография", которое входит в состав Консорциума "ЕДАПС". Однако в сюжете не уточняется информация о должности Андрея Тимошенко, - отмечается в заявлении. - Такое тесное сотрудничество авторов сюжета и представителей Консорциума "ЕДАПС" наводит на мысль о совместной "подготовке" этой программы и объясняет ее предвзятость и заангажированность в отношении Полиграфкомбината "Украина".

Работники комбината заявляют, что под видом проверки уровня защищенности специального графического элемента, журналисты "Наших грошей" и представители "ЕДАПС" прибегли к провокации, используя при этом неизвестный прибор: "Информация о любых проверках защитного графического элемента неизвестных листов с изображением марок акцизного налога с помощью неизвестного прибора, осуществленных журналистами "Наших грошей" и специалистами Консорциума "ЕДАПС" является ничем иным, как фальсификацией и сознательной попыткой дискредитации репутации Полиграфкомбината "Украина", легко опровергается выводами уполномоченных органов и любыми экспертами в области защищенных документов".

Напоминаем, что до 2012 года в Украине существовала частная монополия Консорциума "ЕДАПС" на производство документов строгой отчетности, при этом, Полиграфкомбинат "Украина" выполнял работы по изготовлению бланков документов на субподряде у Консорциума "ЕДАПС". Государственный Полиграфкомбинат "Украина" на сегодня является основным конкурентом Консорциума "ЕДАПС", поэтому частная структура продолжает попытки вернуть влияние над изготовлением государственных документов всеми возможными способами.