МВФ прогнозирует снижение украинского экспорта в этом году

Основной кредитор страны Международный валютный фонд прогнозирует снижение объемов украинского экспорта в 2015 году на фоне общего ухудшения условий торговли и снижения экономической активности в первой половине года, говорится в проекте меморандума между Украиной и МВФ, подписанном президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Арсением Яценюком, министром финансов Натальей Яресько и главой Нацбанка Валерией Гонтаревой, текстом которого располагает УНИАН.

«Объемы экспорта в 2015 году сократятся на фоне кризиса в экспортно ориентированных секторах, ухудшения условий торговли, а также большого спада поступлений от туризма и транспортных перевозок, - говорится в меморандуме. – Сокращение прямых инвестиций, отсутствие доступа к рынку еврооблигаций и сокращение объемов перекредитования корпоративного и банковского долга будут и в дальнейшем усиливать финансовое давление».

При этом в МВФ отметили, что согласованная программа экономических реформ имеет широкую базу, обеспечит рост конкурентоспособности, улучшит бизнес-климат и вместе с возвращением доверия восстановит доступ к рынкам капиталов для государственного и частного секторов.

«Украина станет привлекательным объектом для инвестиций и значительно улучшит свои позиции на среднесрочную перспективу. Дефицит счета текущих операций в 2016-2018 годах стабилизируется на уровне около 1-1,5% от ВВП и резервы постепенно восстановятся до комфортного уровня», - подчеркивают в МВФ.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, негативное сальдо внешней торговли товарами Украины по итогам 2014 года сократилось в 29 раз и составило 468,3 млн долл., в то время как в 2013 году баланс внешней торговли товарами был сведен с дефицитом в 13,5 млрд долл.

В то же время в 2014 году по сравнению с 2013 годом экспорт товаров из Украины снизился на 13,5% - до 53,913 млрд долл.

В феврале Кабинет министров Украины утвердил меморандум сотрудничества с ключевым кредитором – Международным валютным фондом сроком на 4 года и с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) с объемом финансирования 17,5 млрд долл. Новая программа заменит действующую двухлетнюю программу stand-by с объемом финансирования 17 млрд долл.