Руководство завода "Антонов": Россия не предъявляла официальных претензий по поводу АН-70

Официальных претензий со стороны Российской Федерации по возмещению своих затрат на разработку военно-транспортного самолета АН-70 заводу «Антонов», единственному производителю данных самолетов, не предъявлялось.

Об этом УНИАН сообщил начальник отдела маркетинга и продаж ГП «Антонов» Виктор Конарев, комментируя сообщения СМИ о возможном иске со стороны Российской Федерации против «Антонова» о возмещении 2,95 млрд рублей в связи с прекращением сотрудничества по производству Ан-70 и исключением самолета из оборонной программы РФ.

«На данный момент российская сторона не предъявляла претензий по возмещению средств, вложенных с их стороны в программу Ан-70», - сообщил Конарев и добавил, что предприятие не получало официальных сообщений по поводу исключения самолета Ан-70 из оборонной программы РФ.

По его словам, финансирование программы по разработке Ан-70 осуществлялось совместно из бюджетов Украины и России, а также за счет средств госпредприятия «Антонов». При этом часть средств российской стороны в общем объеме составила всего около 9%.

Кроме того, Конарев отметил, что финальная стадия и испытания самолета осуществлялись уже без участия российских специалистов, а совместно с Министерством обороны Украины.

«На сегодня сотрудничество с российской стороной по Ан-70 полностью прекращено», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, ранее в СМИ появилась информация о возможном иске со стороны Российской Федерации к ГП «Антонов» о возмещении около 3 млрд рублей в связи с прекращением сотрудничества по производству Ан-70 и принятием самолета на вооружение Министерством обороны Украины.

Минобороны Украины приняло Ан-70 на вооружение в январе 2015 года.

По словам генерального конструктора ГП «Антонов» Дмитрия Кивы, при наличии финансирования предприятие может поставить Минобороны дополнительно еще два самолета Ан-70.

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Справка УНИАН. Ан-70 - среднемагистральный грузовой (оперативно-тактический, военно-транспортный) самолет, предназначенный для перевозки народнохозяйственных грузов, обеспечения гуманитарных акций в зонах чрезвычайных ситуаций и доставки вооруженных сил, в т.ч. на неподготовленные короткие грунтовые площадки длиной 600-800 м.

Первый опытный экземпляр Ан-70 был поднят в небо в 1994 году, однако в феврале 1995 года самолет потерпел катастрофу. «Антонов» за собственные средства построил второй опытный образец самолета. С тех пор ведутся его регулярные испытания, которые планировали завершить к февралю 2014 года. Проект строительства самолета на серийной основе неоднократно обсуждался с российскими партнерами, однако к совместному производству обе страны так и не приступили.

Ан-70 является прямым конкурентом военно-транспортного самолета А-400М европейского концерна Airbus.

ГП «Антонов» - крупнейший и единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.