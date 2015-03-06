Новых руководителей концерна «Антонов» и Харьковского авиазавода определят к концу весны

Министерство экономического развития и торговли Украины намерено провести конкурс на должность руководителя государственного самолетостроительного концерна «Антонов», говорится в приказе министерства, опубликованном на ведомственном сайте.

Как отмечается, конкурс проводится в соответствии с правительственным решением о Порядке проведения конкурсных отборов руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики страны.

«Конкурсный отбор начинается 16 апреля и продлится до 29 мая текущего года. Все заявки от претендентов на должность руководителя концерна будут приниматься в течение 30 календарных дней с момента публикации объявления о проведении конкурса на вакантную должность», - говорится в приказе Минэкономразвития.

Контроль за выполнением приказа возложен на первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Руслана Коржа.

Читайте такжеРуководство завода "Антонов": Россия не предъявляла официальных претензий по поводу АН-70

Аналогичный конкурс – с 16 апреля – будет объявлен на должность руководителя Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП), специализирующегося на производстве самолетов концерна «Антонов», в частности, самолетов Ан-74, Ан-140, Ан-148.

Справка УНИАН. ГП «Антонов» - крупнейший и единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.

С лета 2014 года руководство государственным концерном «Антонов» является предметом судебных разбирательств между бывшими руководителями предприятия и назначенными правительством менеджерами.

Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП) длительное время балансирует на грани банкротства. В январе-марте 2014 года предприятие зафиксировало чистый убыток в размере 120,607 млн грн.