Годовые цены производителей промпродукции в феврале выросли на 41%

Цены производителей промышленной продукции в Украине в феврале 2015 года по сравнению с январем 2015 года выросли на 4,8%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и части зоны АТО.

Согласно сообщению, в годовом выражении (по сравнению с февралем 2014 года) цены производителей промпродукции в феврале 2015 года выросли на 41%, с начала года - выросли на 7,2%.

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Как сообщал УНИАН, в Украине цены производителей промышленной продукции в Украине в январе 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года выросли на 2,3%.