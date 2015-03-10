Продажи автомобилей в России из-за кризиса в стране упали на 38%

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в феврале в годовом выражении рухнули на 37,9 процента до 128.298 штук.

Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ), объединяющая работающих в РФ автопроизводителей.

За январь-февраль рынок сократился на 32,1 процента до 243.826 штук.

АЕБ считает, что в ближайшие несколько месяцев участникам российского рынка понадобятся "терпение и выдержка", поскольку февральский провал продаж - только начало замедления рынка, который еще не достиг дна.

Агрессивная политика России против Украины, резко снизившая потребительскую уверенность, падение цен на нефть и рост ставок по автокредитам окончательно перечеркнули надежды на рост рынка в ближайшее время.

Читайте такжеRenault приостанавливает сборку автомобилей в МосквеВ 2014 году продажи снизились на 10,3 процента до 2,49 миллиона штук. Итог года оказался лучше ожиданий из-за ажиотажного спроса, вызванного скачками валют в конце года, но эксперты предсказывали резкое падение рынка в начале 2015 года из-за роста цен. Уже в январе рынок резко сократился, исчерпав спрос - продажи снизились сразу на 24,4 процента.

АЕБ прогнозирует, что в 2015 году российский рынок сократится на 24,2 процента до 1,89 миллиона автомобилей, прогнозы других экспертов и участников рынка еще более пессимистичны.