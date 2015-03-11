Горнорудная Ferrexpo за год сократила прибыль на 30%

Швейцарская горнорудная компания Ferrexpo, контролирующая в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, в 2014 году сократила чистую прибыль на треть – до 183,8 млн долл. против 263,8 млн долл. годом ранее, говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже.

При этом, как отмечается в сообщении, 2014 год оказался для компании «относительно успешным», несмотря на резкое падение цен на руду, а также сложное геополитическое положение в Украине.

«Компания нарастила производство окатышей на 2% - до 11 млн тонн, завершила программу модернизации, а также согласовала ряд долгосрочных контрактов с ведущими мировыми горнорудными компаниями», - говорится в сообщении.

В то же время, в компании отмечают падение общей выручки в 2014 году на 12% - до 1,38 млрд долл. при показателе 1,58 млрд долл. годом ранее, снижение показателя EBITDA (прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации) на 2% - до 496 млн долл. против 506 млн долл. в 2013 году, а также снижение капитальных инвестиций – до 235 млн долл. против 278 млн долл. в 2013 году.

В то же время, в Ferrexpo отмечают, что операционная деятельность компании в Украине не пересекается с зоной конфликта на востоке страны. Текущий, 2015 год, начался для компании положительными показателями производства и продаж. «В январе 2015 года Ferrexpo произвела порядка миллиона тонн окатышей, что явилось рекордным показателем для компании… Объемы продажи остаются на уровне контрактов или превышают их», - говорится в сообщении.

При этом в компании обращают внимание, что в целом ситуация в Украине остается неопределенной в связи с тяжелым положением в банковской сфере и финансовой системе в целом.

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Справка УНИАН. Зарегистрированная в Швейцарии компания Ferrexpo AG является крупнейшим в СНГ производителем и экспортером сырья для металлургической промышленности. Основными потребителями выпускаемой компанией продукции являются металлургические комбинаты Европы, Китая, Индии, Японии и других стран.

Акции Ferrexpo, крупнейшим акционером которой является украинский бизнесмен Константин Жеваго, котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

Ferrexpo в 2013 году увеличила общий объем производства окатышей по сравнению с 2012 годом на 11,6% - до 10,813 млн тонн. Чистая прибыль компании за 2013 год составила 263,8 млн долл., что на 20,7% больше, чем годом ранее.