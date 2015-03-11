Рост промпроизводства в Китае замедлился до 6,8%

В январе-феврале объем промышленного производства вырос на 6,8% по сравнению с таким же периодом прошлого года после роста на 7,9% в декабре, сообщило Национальное бюро статистики, передает Прайм.

Рост промышленного производства, который во многом определяет рост экономики в целом, был меньше, чем прогноз 14 опрошенных Wall Street Journal экономистов, составлявший 7,6%.

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Правительство Китая публикует сводные данные за январь и февраль, чтобы сгладить искажения, связанные с празднованием Нового года по лунному календарю, который может выпадать на один из этих месяцев.

В феврале по сравнению с январем рост промышленного производства составил 0,45%.

Вложения в основные фонды в городах Китая в январе-феврале по сравнению с таким же периодом прошлого года выросли на 13,9%. Таким образом, рост этого важного индикатора активности в строительном секторе в январе-феврале не дотянул до срединного прогноза экономистов, составлявшего 15,1%.

Рост розничных продаж в январе-феврале по сравнению с таким же периодом прошлого года составил 10,7%, замедлившись против годового роста в декабре на 11,9%. Прогноз на январь-февраль составлял +11,5%.