«Надра Украины» представила в Канаде проекты по добыче полезных ископаемых

Национальная акционерная компания «Надра Украины» на ежегодном съезде Канадской ассоциации исследователей и разработчиков полезных ископаемых представила международным инвесторам проекты по добыче полезных ископаемых в Украине, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, съезд проходил с 1 по 4 марта в Торонто (Канада). Во время встречи руководство «Надра Украины» во главе с председателем правления Ярославом Климовичем представило инвестиционные проекты компании перед международными инвесторами и коллегами из стран Европы и Центральной Азии, в частности, Казахстана, Кыргызстана и Армении. Также были проведены встречи с представителями крупных добывающих компаний Rio Tinto, P & E Mining Consultants Inc., Black Iron и других.

Также сообщается, что программа съезда включала Международную горнодобывающую инвестиционную ярмарку, торговую выставку и семинар «Перспективы канадско-украинских отношений в добывающей отрасли».

В сообщении отмечается, что результатом съезда стало установление делового партнерства между двумя странами, которое помогло расширить возможности в украинском добывающем секторе.

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Как сообщал УНИАН, госкомпания «Надра Украины» намерена увеличивать добычу газа на западе Украины в сотрудничестве со словацкой газодобывающей компанией NAFTA.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с указом президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

В 2014 году "Надра Украины" сократила добычу газа в 2,3 раза по сравнению с 2013 годом – до 10,8 млн куб. м.