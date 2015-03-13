Крымчане констатируют: созданная Россией СЭЗ оказалась для них недоступной

Предприятия аннексированного Крыма лишены возможности работать в рамках функционирования созданной Россией свободной экономической зоны и, соответственно, получать налоговые и другие преференции, передают "Новости Крыма".

Читайте такжеЗабота России: крымские пенсионеры отвоевывают пенсии костылями и угрозой "все взорвать"По словам члена нелегитимной Общественной палаты полуострова Александра Баталина, презентация преимуществ СЭЗ никак не отразилась на реальной работе крымских предприятий. «Недавно нам достаточно картинно рассказали, насколько просто работать (в рамках СЭЗ), а потом прошли круглые столы, и выяснилось, что работать-то нам невозможно в этой экономической зоне. Крымские предприятия лишены возможности работать в силу тех законов, которые есть в РФ», – отметил Баталин.

Читайте такжеКрымские предприниматели выдвинули оккупационной власти ультиматумВ то же время он отметил, что льготами "крымской СЭЗ" пользуются компании из регионов РФ. "Для тех, кто приедет с материка, все выгодно", – сказал он.