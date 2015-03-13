Комиссия ВР просит ГПУ завести дело по фактам заявлений Коломойского о взятках Кучме и приватизации Укррудпрома
18:53, 13 марта 2015Промышленность
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Контрольная комиссия ВР обратилась к Генеральному прокурору Украины с требованием возбудить уголовное дело по фактам изложенным председателем ОГА Днепропетровской области Игорем Коломойским на ее заседании.
Коломойский признал факт дачи взяток Кучме / Фото УНИАН
Об этом сообщил в Facebook нардеп Борис Филатов, являющийся главой комиссии ВР по вопросам приватизации
В частности, согласно выложенным Филатовым документам, Игорь Коломойский подтвердил, что ежемесячно под давлением давал взятку в размере 5 миллионов долларов действующему тогда президенту Леониду Кучме через его зятя Виктора Пинчука за право управлять компанией "Укрнафта".
Читайте такжеУкрнафта опубликовала открытое письмо Сергею ЛещенкоТакже он заявил, что вследствие сговора олигархов приватизация государственного предприятия Укррудпром была проведена по цене, в 100 раз меньшей за фактическую - 500 миллионов долларов вместо 50 миллиардов.
Facebook Борис Филатов
Facebook Борис Филатов
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