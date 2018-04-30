Почему не везет электромобилям в Украине

В Украине рынок электромобилей находится практически в зачаточном состоянии. Количество работающих на электричестве «железных лошадок» по всей стране едва перевалило за сотню. И это в то время, когда только в одной Европе в прошлом году было продано свыше 50 тыс. электромобилей. Что, в общем-то, неудивительно. Правительства многих европейских стран предоставляют целый пакет услуг, который делает приобретение такого автомобиля выгодным.

К примеру, владельцам электрокаров предлагаются бесплатные заправки, возможность бесплатной парковки, движение по дорожным полосам, предназначенным исключительно для общественного транспорта, и самое главное – государственная компенсация при покупке электрокара.

В частности, компенсация за приобретение электромобиля во Франции составляет €7 тыс., в Эстонии - до 50% (но не более €18 тыс.), в Китае - до $18 тыс. В США предоставляют налоговый кредит в размре $7,5 тыс.

Удушение налогами

В Украине ситуация абсолютно противоположная. Конечно, экономическое положение в стране вряд ли позволяет говорить о компенсациях. Но налоговую политику, по мнению экспертов, следует пересмотреть: ставки налогов на электромобили чрезвычайно высокие, а поступления в казну от них минимальны. И самое основное - высокие налоги тормозят процесс развития рынка электрокаров.

«Что для бюджета значат эти 100 автомобилей? Это - комариный укус. Без разницы заплатят они налог или нет, ситуация от этого не изменится. Но важно показать тенденцию, что мы выбрали прогрессивный европейский путь развития, что мы боремся за энерегонезависимсть Украины. И это очень важно», - заявил УНИАН глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

По мнению руководителя проекта по популяризации электротранспорта в Украине Shooter.ua Константина Евтушенко, снижение налогов или их отмена позволит существенно снизить стоимость электромобилей.

«Отмена НДС, акциза и пошлины на электромобили – это уже минус 40% их стоимости. По нашим прогнозам, отмена налогообложения уже до 2025 году увеличит долю электромобилей на украинском рынке до 10%. Использование электричества, которое является национальным продуктом, вместо бензина позволит ежегодно оставлять в украинской экономике около 1,8 млрд долл.», - считает Евтушенко.

Несмотря на очевидную выгоду от отмены налогов, народные депутаты не спешат в этом вопросе.

Сейчас в парламенте зарегистрировано несколько законопроектов, предусматривающих отмену всех налогов на электромобили сроком на 5 лет. Однако голосов для их принятия пока нет.

Кстати, явный перебор с налогообложением ввоза новых автомобилей заметил и советник президента, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

По его словам, он захотел купить в Украине автомобиль марки Hyundai, но оказалось, что обычная базовая модель стоит больше, чем Lexus или Mercedes в Нью-Йорке.

«В Грузии за эти деньги можно купить Maserati», - возмутился он, выступая на одном из телеканалов.

Электромобили: в чем выгода

Сейчас популярные электрокары марок Nissan, Renault и Mitsubishi стоят в диапазоне от 30 до 40 тыс. долл., что в среднем на 30-40% дороже бензиновых аналогов. Единственным исключением является Tesla. Автомобили этой марки способны конкурировать в сегменте авто премиум-класса как по цене (более 90 тыс.), так и по техническим характеристикам. Стоит отметить, что по украинским дорогам уже катаются несколько десятков Tesla.

В случае отмены налогов цена на электромобили упадет до 20-30 тыс. долларов. Такая стоимость заставит задуматься о покупке автомобилистов, проживающих в пригороде.

В первую очередь, это - экономия на топливе. Затраты электромобиля - 10 грн на 100 км пробега – ни идут в никакое сравнение с расходами на бензин для обычных авто.

«В среднем автолюбитель проезжает в день около 50 км. При расходе 10 литров и стоимости бензина 26 гривен за литр – получается 130 гривен в день. В год – почти 50 тыс. гривен. И это без учета поездок на дальние расстояния. А если в семье две машины, множьте сумму и получайте 100 тыс. грн в год на бензин. Это - весомый аргумент», - подчеркивает руководитель проекта по популяризации электротранспорта в Украине Shooter.ua Евтушенко.

Сэкономить кровью заработанные деньги владельцу электрокара позволит и простота его обслуживания.

«Обслуживание электромобиля не сложнее, чем обычного, а в некоторых моментах и легче из-за более простого устройства самого двигателя. Так, электромобилю не нужно ни менять масло, ни фильтр, ни прочищать топливную систему. Все что необходимо делать - менять охлаждающую жидкость и то раз на 40-50 тыс. км. Даже расход колодок меньше, так как большую часть времени автомобиль тормозит за счет рекуперации электроэнергии», - пояснил заместитель директора департамента продаж компании «Торговый дом Нико» Сергей Байдачный.

По мнению экспертов, в электрокаре почти нечему ломаться – всего несколько десятков подвижных деталей.

Еще пару лет назад в цене электрокара целых 50% составляла стоимость батареи. Но автопроизводители активно инвестируют в разработку инноваций и технологий, удешевляющих производство электромобилей. Только за последние пять лет цена батареи снизилась вдвое.

Не менее важным преимуществом электротранспорта является его экологичность. К сожалению, сознательность украинцев в сфере охраны окружающей среды еще не так высока, как в развитых странах. Пока для украинского автомобилиста на первом месте находится экономическая составляющая. Но, как видим, в случае снижения налогов, выгода уже присутствует.

Недостаток – запас хода и мифы

Но у электрокаров есть главный недостаток - ограниченность запаса хода. Пока в среднем они могут проезжать без зарядки до 200 км. Конечно, это вполне достаточно для городского типа езды, но не позволяет использовать электрокары для поездок на более дальние расстояния. В электромобилях премиум-класса запас хода значительно выше, он достигает 500 км. Но и этого недостаточно для их использования в привычном для бензиновых автомобилей режиме.

«Электромобили могут успешно развиваться как муниципальный транспорт. Это подойдет людям, проезжающим в сутки не более 100 км. Но ведь это не покроет потребностей автомобилистов, которым необходимо осуществлять перевозки в масштабах страны», – считает Назаренко.

По его мнению, успешно можно использовать электрокары для услуг такси, что при предоставлении государственных льгот выведет их на самоокупаемость уже в течение года.

Пока не решен и вопрос обслуживания электрокаров. В частности, общедоступными розетками. На сегодняшний день в Украине насчитывается около 40 зарядных станций.

В следующем году запланирована установка двух электрозаправок-суперчарджеров от Теслы, которые будут доступны только для электрокаров данной марки, и сократит зарядку до 30-45 минут.

К тому же, по мнению экспертов, проблема инфраструктурного обеспечения является вторичной и никак не препятствует использованию авто в городских условиях.

«Для чего развивать систему инфраструктуры для сотни автомобилей? Достаточно оставить автомобиль на ночь заряжаться от розетки, потому что не будет занятой человек 1,5 часа стоять на автозаправке заряжать автомобиль», - считает Назаренко.

По словам Евтушенко, вопрос с обеспечением зарядочных станций в течение нескольких лет будет решен чисто рыночным путем – потому что это выгодно.

«Стоимость локального пункта подзарядки составляет порядка 1 тыс. евро, а это, к примеру, стоимость хорошего WI-FI роутера. Любая крупная сеть заправок, торговый центр, кафе или ресторан легко могут себе позволить его установку. Экономическая выгода очевидна: собственник электрокара проведет рядом с местом подзарядки не менее часа, а значит, фактически, будет вынужден что-то поесть или купить», - отмечает Евтушенко.

Перспективы развития рынка электромобилей грандиозные. Рынок не занят, есть интерес со стороны покупателя. К тому же стимулом продаж электротранспорта выступает беспрерывный рост цен на нефтепродукты.

Но есть несколько объективных факторов, препятствующих развитию рынка электромобилей, которые сами по себе исчезнуть не могут.

Во-первых, это - обвал украинского авторынка, вызванный общим падением экономики. В 2014 году объем продаж авто сократился более чем в 2 раза – до 97 тыс. единиц. При таком низком уровне потребительского спроса стремительного скачка продаж в данном узком сегменте, естественно, не будет.

Во-вторых, для среднестатистического украинца электромобиль остается запредельным ноу-хау, для освоения которого, по его представлению, понадобится не один год. Мифы об отсутствии инфраструктуры, дороговизне замены батареи, сложности технического обслуживания также отталкивают рядового покупателя.

В связи с низким спросом покупателей оттягивают официальное представление своих электрокаров и автопроизводители. Продавать электрокары сегодня в Украине просто не выгодно, а официальное представление на рынке электрокаров, сервисные центры, маркетинговое продвижение могут обернуться серьезными убытками.

«На данный момент формировать какие-либо планы по автомобильному рынку весьма затруднительно и, как показывает практика наших продаж, одной инициативы компании импортера без поддержки и популяризации электромобилей недостаточно», - считает Байдачный.

Владислав Швец (УНИАН)