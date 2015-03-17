Промпроизводство в России сократилось до двухлетнего минимума

Объемы промышленного производства в России в феврале 2015 года по сравнению с предыдущим месяцем сократились на 0,8%, в годовом исчислении — на 1,6%, сообщает ​Росстат.

Февральское снижение промпроизводства стало наибольшим за последние два года — в феврале 2013 года его объемы сократились на 2,1%, передает РБК.

В целом объемы выпуска продукции обрабатывающих производств сократились в феврале в годовом исчислении на 2,8% (за январь—февраль на 1,5%), а объемы производства и распределения электроэнергии, газа и воды — на 1,7% (за январь—февраль на 0,3%). Темпы роста добычи полезных ископаемых в феврале 2015 года замедлились в годовом исчислении до 0,1%, а по сравнению с январем 2015 года объемы добычи упали на 8,9%.

При этом добыча природного газа по сравнению с февралем 2014 года сократилась на 8,8%, добыча нефти увеличилась на 0,2%, а угля — на 3,9%. Выпуск зерноуборочных комбайнов за второй месяц 2015 года сократился год к году на 11,6%, легковых автомобилей — на 17%, обуви — на 21,3%, автобусов — на 23,2%, а грузовых вагонов — на 56,1%.

В то же время заметно выросло производство ряда пищевых продуктов, в том числе попавших под эмбарго на ввоз в Россию: мяса — на 15,9%, рыбы и рыбных консервов — на 19,2%, сыров — на 31%, сахара-песка — 27,8%.

Производство бензина в феврале снизилось до 6,8 млн т, что на 10,4% меньше, чем в прошлом месяце (+4,4% к февралю 2014 года), производство дизтоплива — до 13,1 млн т, что на 7,4% меньше, чем в январе 2015-го и на 2% больше, чем в феврале 2014 года.

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В конце января Минэкономразвития пересмотрело свой прогноз по динамике в промышленности в 2015 году — объем сжатия промпроизводства был оценен в 1,6%.

По итогам 2014 года объемы промпроизводства в России выросли на 1,7%, в том числе за последний месяц — на 3,9%. Рост стал неожиданностью: ранее аналитики предсказывали, что промышленность, сократившая в ноябре выпуск продукции на 0,4%, продолжит ухудшать показатели.