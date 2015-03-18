Российская «Глория Джинс» возобновила производство одежды в Луганске и платит налоги «ЛНР»

В первых числах марта российская компания «Глория Джинс» заново запустила свою фабрику в Луганске, рассказал председатель совета директоров компании Владимир Мельников, передает РБК.

Фабрика простаивала последние семь месяцев, сейчас, по данным Мельникова, на работу вышли примерно 500 человек из 1,7 тыс., работавших ранее. В церемонии открытия предприятия вместе с директором фабрики Натальей Донской принял участие глава самопровозглашенной Луганской народной республики («ЛНР») Игорь Плотницкий.

В дальнейшем Мельников, по собственному утверждению, планирует открыть еще семь своих фабрик в области — в Белокуракино, Красном Луче, Рубежном, Старобельске, Первомайске, Беловодске, Червонопартизанске. Всего на территории Украины находятся 13 предприятий, принадлежащих «Глории Джинс».

Остановка части производства в Украине стоила компании около 2 млрд руб. выручки, говорит Мельников. Луганские предприятия производили 12% всей продукции компании. Тем не менее, выручка «Глории Джинс» в 2014 году увеличилась на 15,9% по сравнению с 2013-м, до 32 млрд руб. с НДС. Текущие расходы на восстановление первой фабрики Мельников оценивает в 10-20 млн руб., на все предприятия в «ЛНР» — около 1,5 млрд руб. По словам Мельникова, полная инвентаризация еще не завершена.

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С июня 2014 года, по словам Мельникова, фабрики в «ЛНР» практически не контролировались. «Директора заводов говорят, что пришли бандиты, машинки забирают. Я сказал: закройте фабрики, мы же деньги не платим», — описывал Мельников в октябре в интервью журналу «Сноб» ситуацию на предприятиях. Сейчас бизнесмен говорит, что фабрики удалось сохранить в приемлемом состоянии благодаря сотрудникам компании, которые оставались и охраняли предприятия.

Луганское ПАО «Глория Джинс», управляющее украинским бизнесом группы, не меняло регистрацию, теперь компания все налоги платит в Луганске, чье налоговое законодательство, как утверждает Мельников, идентично украинскому. «Это немного напоминает 90-е годы, пока здесь неразбериха. Но главное, что власти хотя бы идут нам на встречу, хотят, чтобы мы работали», — рассказывает бизнесмен.

Мельников утверждает, что производить вещи в Украине выгоднее, чем в России или в Китае. По его данным, стоимость минуты работы российской швеи составляет $0,095, китайской — $0,11, украинской — всего $0,06. С девальвацией гривны стало еще дешевле, говорит он: зарплаты у сотрудников фабрики остались довоенными.