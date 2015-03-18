Яценюк хочет ускорить выполнение оборонного заказа

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе заседания правительства в среду, 18 марта, призвал ускорить выполнение оборонного заказа, заложенного в бюджете на 2015 год, и перенести сроки выполнения контрактов, в том числе на поставку вооружений, на 1-2 квартал текущего года.

При этом Яценюк призвал Министерство финансов профинансировать все необходимые работы и как можно скорее «открыть, в том числе, авансовые платежи».

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«Нам надо перенести с 3-го и 4-го кварталов 2015 года финансирование по покупке новой техники и вооружений на 1-й и 2-й кварталы. Львиная доля всех средств должна безотлагательно быть профинансирована в 1-м и 2-м кварталах. Давайте делать и поставлять технику, - сказал Яценюк. – Минфин вместе с Минобороны принимаем решение, полностью открываем авансовые платежи, подписываем контракты, работают пусть в три смены. То же самое – по Национальной гвардии. Все, что можно купить, – покупайте. В рамках гособоронзаказа надо незамедлительно подписать контракты и профинансировать необходимый объем (ассигнований - УНИАН)».

Яценюк подчеркнул, что, в целом, Кабмин перераспределил 2,5 млрд грн. "Минобороны уже подписало порядка 100 контрактов, и мы перераспределили 2,5 млрд грн на финансирование на этот и следующий месяц. Я дал соответствующие поручения ускорить подписание контрактов, покупки техники и отправки ее в зону АТО", - подчеркнул глава правительства.