Opel и Chevrolet уходят из России

Opel и Chevrolet объявили об уходе с российского рынка. Такое решение было принято из-за крайне низких продаж в конце 2014 и начале 2015 года.

Opel уходит из России полностью. До конца июня будет законсервирован завод в Санкт-Петербурге, на калининградском «Автоторе» сборка будет закончена в феврале. Chevrolet оставит в России только премиальные модели Corvette, Tahoe и Camaro. Сборка остальных автомобилей данной марки на ГАЗе завершится до конца года, пишет РБК.

Совместное предприятие с АвтоВАЗом GM-Avtovaz продолжит работу, но проект строительства завода по производству Chevrolet-Niva второго поколения закрыт.

Продажи в России автомобилей под маркой Cadillac, которая также входит в концерн General Motors, прекращены не будут. GM сконцентрируется на продажах только премиальных брендов Chevrolet и Cadillac. Дилерская сеть будет реструктурирована до конца года. Сервис и запчасти для ушедших брендов сохранится, обещает компания.

Модельный ряд Opel был представлен на российском рынке шестью моделями: Astra в кузовах трех- и пятидверный хэтчбек, седан и универсал; Insignia в версии лифтбек, седан, универсал и Country Tourer; кроссоверами Antara и Mokka; минивэнами Meriva и Zafira. Кроме того, были доступны спортивные модификации Astra OPC и Insignia OPC.

Chevrolet продавал в России компакткар Spark, Aveo в кузовах хэтчбек и седан, Cruze (седан, хэтчбек, универсал), Cobalt, Malibu, кроссоверы Captiva, TrailBlazer и минивэн Orlando.

Большая часть моделей концерна General Motors производилась на российских заводах. Предприятие «Автотор» в Калининграде выпускало Opel Zafira, Meriva, Insignia и Chevrolet Aveo. На заводе «Дженерал Моторс Авто» в Санкт-Петербурге собирали Chevrolet Cruze и Captiva; Opel Antara, Astra и Mokka. В Тольятти на заводе ведется производство Chevrolet Niva.

Напомним, завод Nissan в Санкт-Петербурге приостановил производство с 16 по 31 марта 2015 года. Причина – сложная экономическая обстановка в России и резкое падение потребительского спроса.