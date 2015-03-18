В компании «Надра Украины» сменили главу и состав набсовета

Об этом сообщает компания на портале системы раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, Карпин перебывал на должности главы набсовета с сентября 2014 года. При этом сообщается, что новый глава набсовета Дей является начальником отдела имущества и хозяйственного обслуживания Департамента организационно-аналитической работы и управления персоналом Госгеонедр.

Кроме того, 17 марта была уволена с должности заместителя главы набсовета компании Кристина Браиловская, а на ее место был назначен Дмитрий Сороченко.

Также были уволены члены набсовета: Александр Непапышев, Вадим Гончаренко и Наталия Николаева. В тоже время Госгеонедр назначила членами набсовета «Надра Украины» Наталию Бондар, Сергея Плахотния и Андрея Григораша.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с указом президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

В 2014 году "Надра Украины" сократила добычу газа в 2,3 раза по сравнению с 2013 годом – до 10,8 млн куб. м.