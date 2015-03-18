Спад промпроизводства в Украине ускорился до 22,5%
18:14, 18 марта 2015Промышленность
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Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения АТО.
Спад в промышленности продолжается / Фото УНИАН
Спад промышленного производства в Украине в феврале 2015 года по сравнению с февралем 2014 года ускорился до 22,5% с 21,3%, зафиксированных месяцем ранее, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.
В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.
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С начала года, в январе-феврале, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 21,7%.
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