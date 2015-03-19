Остатки Opel и Chevrolet, которые уходят из России, распродадут со скидками

General Motors до конца года продаст в России остатки машин, находящиеся в данный момент у дилеров, со значительными скидками.

Об этом сообщил «Известиям» директор по связям с общественностью GM Россия и СНГ Сергей Лепнухов.

«Сейчас пойдут очень привлекательные предложения со скидками в оставшейся части года. Все, что сейчас россияне купят, будет обслуживаться и покрываться гарантией, мы гарантируем среди прочего поставки запчастей как минимум в течение 10 лет», — заявил Лепнухов.

Газета отмечает, что российские дилеры Chevrolet и Opel (у GM в России одна из наиболее разветвленных сетей — 163 официальных дилера) до сегодняшнего дня оставались в полном неведении относительно планов компании.

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В среду, 18 марта, американский концерн General Motors объявил, что российский рынок покинет полностью марка Opel, закроется собственный завод в Санкт-Петербурге и прекратится контрактная сборка на ГАЗе и «Автоторе». Бренд Chevrolet сконцентрируется на продажах автомобилей люксовой категории — спорткарах Corvette и Camaro, а также внедорожнике Tahoe.

Кроме того, американцы намерены инвестировать в продвижение марки Cadillac в России, также сохранится партнерство GM и «АвтоВАЗа» по выпуску Chevrolet Niva в Тольятти. На новую бизнес-модель российский офис GM потратит примерно $600 млн.

Вместе с прекращением собственного производства в Санкт-Петербурге и контрактной сборки на ГАЗе в Нижнем Новгороде и на «Автоторе» в Калининграде, GM выйдет из соглашения с правительством РФ о промышленной сборке, которое было заключено в 2005 году.