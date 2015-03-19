ЗАЗ за год получил почти 3 миллиарда гривень убытка

Крупнейший украинский производитель легковых автомобилей Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), входящий в крупнейшую корпорацию «УкрАВТО», завершил 2014 год с чистым убытком в размере 2,903 млрд грн против чистой прибыли 2,61 млн грн в предыдущем году.

Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о собрании акционеров, в 2014 году завод нарастил текущие обязательства на 34,2% - до 1,660 млрд грн, а долгосрочные обязательства на 38% - до 1,363 млрд грн.

Общие активы завода сократились в 2,2 раза – до 1,817 млрд грн. Суммарная дебиторская задолженность компании по итогам года выросла в 2,5 раза - 592,88 млн грн.

Количество работников завода сократилось за год более чем в 3 раза – до 1,78 тыс. человек.

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Как сообщал УНИАН, в 2014 году Запорожский автомобилестроительный завод сократил производство почти в 2 раза - до 12,779 тыс. единиц.

В январе 2015 года ЗАЗ не произвел ни одного автомобиля. По словам руководства завода, из-за сложной экономической ситуации в стране возобновление производства на ЗАЗ в ближайшее время не ожидается.

Справка УНИАН. Запорожский автомобилестроительный завод («ЗАЗ», г. Запорожье) - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию «УкрАВТО».