Корейский SsangYong остановил поставки автомобилей в Россию

Южнокорейский производитель SsangYong Motor остановил поставку автомобилей и производство в РФ до улучшения экономической ситуации.

Как пишет Рейтер, об этом сообщила корейская компания и ее российский партнер Соллерс.

SsangYong заявил в четверг о приостановке поставок автомобилей на российский рынок с января 2015 года из-за сокращения спроса, пострадавшего от длительного экономического спада и девальвации рубля.

Представитель Соллерса, продающего и собирающего в РФ автомобили SsangYong, сообщил Рейтер, что останавливает поставки как готовых автомобилей, так и машинокомплектов для сборки "по обоюдному решению сторон".

"Резкое падение спроса и рост цен вследствие девальвации рубля не позволяют пока рассчитывать на стабильные продажи автомобилей SsangYong в России", - говорится в комментарии.

Читайте такжеOpel и Chevrolet уходят из РоссииВ прошлом году Соллерс продал в РФ 25.010 автомобилей SsangYong, 19.951 из которых собрал на российском заводе Mazda Sollers на Дальнем Востоке. Завод в равных долях принадлежит Соллерсу и японской Mazda и собирает SsangYong по контракту.

В январе-феврале 2015 года, по данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи SsangYong в РФ сократились на 61 процент до 1.294 штук.

Соллерс уверяет, что "речь не идет об уходе SsangYong из России или разрыве сотрудничества между SsangYong и Соллерс". Компания продаст уже поставленные готовые автомобили и соберет новые из имеющихся машинокомплектов.

Автоконцерн, которым владеет индийский автопроизводитель Mahindra and Mahindra, не планирует возобновлять поставки до стабилизации рубля, взамен увеличив поставки на рынки Европы и Китая, сообщил представитель компании.