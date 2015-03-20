Украина сократила производство стали на треть и сохранила 12-е место в мировом рейтинге

Украинские металлурги в феврале 2015 года по сравнению с февралем прошлого года сократили производство стали на 33,2% - до 1,6 млн тонн, сохранив при этом 12-ое место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

По итогам января-февраля 2015 года Украина заняла в мировом рейтинге производителей стали 12-ю строчку с показателем 3,459 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года производство стали в стране сократилось на 29,2%.

Согласно сообщению, по итогам февраля лидерство в рейтинге мировых производителей стали сохранил Китай с показателем 65,030 млн тонн (рост на 0,4% к февралю 2014 года).

Далее страны в первой десятке рейтинга расположились в следующем порядке: Япония (8,434 млн тонн, -0,2%), Индия (6,910 млн тонн, +5,6%), США (6,261 млн тонн, -7,9%), Россия (5,739 млн тонн, +5,6%), Южная Корея (5,097 млн тонн, -4,4%), Германия (3,512 млн тонн, -1,6%), Бразилия (2,681 млн тонн, +2,3%), Турция (2,394 млн тонн, -12,2%) и Италия (1,968 млн тонн, -9,7%).

В целом в феврале 2015 года по сравнению с февралем прошлого года 65 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 0,6% - до 127,6 млн тонн.

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В отчете ассоциации за два месяца 2015 года позиции лидера также продолжает удерживать Китай – 130,5 млн тонн (снижение по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 1,5%). Далее следуют: Япония (17,5 млн тонн, -2,2%), Индия (14,6 млн тонн, +7,2%), США (13,5 млн тонн, -4,1%), Россия (12 млн тонн, +6,6%), Южная Корея (11 млн тонн, -3,6%), Германия (7,2 млн тонн, -0,6%), Бразилия (5,6 млн тонн, +5,1%), Турция (5 млн тонн, -11,3%) и Италия (3,8 млн тонн, -10,5%).

В январе-феврале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года 65 стран, входящих в рейтинг WSA, снизили производство стали в целом на 1,3% - до 261,4 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, сокращение производства стали в Украине наблюдается из-за остановки большинства металлургических предприятий на Донбассе из-за военных действий, спровоцированных Россией. В данный момент не осуществляют производство: Алчевский меткомбинат, «Донецксталь-метзавод», Енакиевский метзавод и его макеевский филиал.

По итогам 2014 года Украина заняла 10 место в списке крупнейших производителей стали, однако сократила ее выплавку на 17,1% по сравнению с 2013 годом - до 27,170 млн тонн.