В Украине подорожает цемент из-за роста железнодорожных тарифов на грузоперевозки

Украинская ассоциация предприятий и организаций цементной промышленности «Укрцемент» раскритиковала инициативу «Укрзализныци» повысить тарифы на грузовые железнодорожные перевозки второй раз с начала года.

«Рост тарифов будет иметь отрицательный эффект для предприятий цементной промышленности и в конечном итоге приведет к росту цены на цемент для конечного потребителя», - заявил заместитель исполнительного директора «Укрцемента» Петр Лопатьев.

По его словам, на сегодняшний день порядка 65% отпускаемого в стране цемента перевозится по железной дороге. «Соответственно, инициированный «Укрзализныцей» рост тарифов приведет к значительному повышению себестоимости продукции предприятий цементной промышленности», - отметил Лопатьев.

Он напомнил, что «Укрзализныця» пытается уже второй раз с начала года повысить тарифы на грузовые перевозки. В январе 2015 года они выросли на 30%. До этого индексировались на 12,5% в июле 2014 года.

Как сообщалось, «Укрзализныця» обратилась в Министерство инфраструктуры с предложением повысить на 25% тарифы на грузоперевозки с 1 апреля.