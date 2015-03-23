ХТЗ отказался от сотрудничества с белорусами и будет выпускать комбайны с финнами

Харьковский тракторный завод (ХТЗ) отказался от создания совместного предприятия с белорусским предприятием «Гомсельмаш».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил генеральный директор ОАО «Харьковский тракторный завод» Владислав Губин.

«С белорусскими коллегами мы отложили, не началось производство. Мы для себя решили, что СП (совместное предприятие - УНИАН) должно быть инновационным. Мы предлагаем зерноуборочную технику, она должна продаваться не только в Украине, более широкий спектр должен быть. Мы отказались от идеи создания СП с компанией «Гомсельмаш»», - сказал Губин.

По его словам, ХТЗ отказался от совместного предприятия с белорусскими партнерами в ноябре 2014 года.

«Мы решили работать с западными партнерами, чтобы получить более конкурентную продукцию. Доля «Гомсельмаша» падает, как в России, так и в Украине. У них неплохие комбайны, но инженерная мысль немного отстает и технические качества также. В Беларуси также кризис, поэтому появились определенные проблемы. Если мы уже смотрим на запад, страна, экономика, то нужно говорить, что мы должны выбирать лучшее. Пусть мы будем зарабатывать меньше, производить меньше, но давайте лучше выбирать продукт, который через 5 - 10 лет будет давать экономике, нашему предприятию реально гарантированную прибыль. А «Гомсельмаш» - хорошая техника, я не спорю, но это сегодня-завтра, а послезавтра их может и не быть», - подчеркнул Губин.

Как сообщал УНИАН, осенью 2014 г. руководство ХТЗ заявило о планах создания совместного предприятия с белорусским производителем тракторной и зерноуборочной техники «Гомсельмаш». Производство планировали организовать в 2015 году на базе ХТЗ.

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Одновременно, директор завода сообщил, что ХТЗ совместно с финской компанией Sampo Rosenlew во втором полугодии 2015 года выпустит опытную партию зерноуборочных комбайнов и тракторов.

«На сегодняшний день мы подписали соглашение с компанией Sampo (Финляндия). У нас будет производство зерноуборочных комбайнов с компанией Sampo, - сказал Губин, отметив, что соглашение о создании СП было подписано в декабре 2014 года.

По его словам, старт пилотного проекта по производству трех моделей зерноуборочных комбайнов запланирован на второе полугодие 2015 года, а серийное производство техники планируется запустить в 2016 году.

«Мы рассчитываем производить серийно со следующего года. В этом году пилотный проект стартует. Мы должны сделать опытную партию, пройти сертификацию, и с нового года начать серийное производство. Я думаю, что этот объем будет на уровне 200-250 комбайнов для украинского рынка», - сказал гендиректор.

Он отметил, что на первом этапе локализация производства предполагается на уровне 30%.

Справка УНИАН. ПАО «Харьковский тракторный завод» специализируется на выпуске тракторов мощностью от 35 до 240 л.с. (Колесные и гусеничные тракторы общего назначения, пахотно-пропашные и тракторы малой мощности), которые агрегатируются с более чем 250 наименованиями сельхозмашин.

Техника используется во всех отраслях сельского и коммунального хозяйства, строительстве, в промышленном производстве, а также для транспортировки различных грузов. География продаж техники ХТЗ - Европа, Америка, Австралия, Азия и Африка.