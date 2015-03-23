Volkswagen сокращает производство в российской Калуге и увольняет работников

Концерн Volkswagen сокращает порядка 600 сотрудников на заводе в российской Калуге и переходит на четырехдневную рабочую неделю, сообщила в понедельник ТАСС директор по связям с общественностью "Фольксваген Груп Рус" Наталья Костюкович.

По ее словам, завод также ожидают простой в майские праздники и дальнейшее уменьшение рабочих смен с трех до двух.

"В первые месяцы 2015 года российский автомобильный рынок продолжал ощущать на себе влияние слабой экономики, значительного повышения цен и высоких процентных ставок. Мы не ожидаем увидеть перемены в этих факторах в ближайшие месяцы, поэтому компания Volkswagen Group Rus решила применить меры по адаптации производства", - сказал Костюкович.

С 14 календарной недели (апрель) до 30 календарной недели (июль) производственная программа на заводе Volkswagen в Калуге будет сокращена по пятницам на условиях простоя. На 19 и 20 календарных неделях (май) завод в Калуге будет закрыт на 8 рабочих дней. В результате простой придется на две праздничные недели - с 5 по 8 мая и с 12 по 15 мая. Начиная с 19 календарной недели (май), завод Volkswagen будет работать в две смены.

В целях сокращения числа сотрудников на калужской площадке VW предложит сотрудникам уходить с предприятия по соглашению сторон с компенсационными пакетами.

Кроме того, ожидается, что 280 увольняемым сотрудникам будет предложено трудоустройство на центральном складе запчастей и аксессуаров Volkswagen в Чехове (Московская область), строительство которого сейчас ведется. Помимо этого, около 300 человек могут быть переведены на новый завод двигателей в Калуге. Он будет запущен во второй половине 2015 года.

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