Минэкономразвития планирует заключить 50 секторальных соглашений для доступа на рынки ЕС
Министерство экономического развития и торговли планирует заключить 50 секторальных соглашений, каждое из которых открывает рынки Европейского Союза для определенной продукции, произведенной в Украине.
Об этом сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов в эфире радио «Аристократы FM».
«Нужно заключать так называемые секторальные соглашения, которые открывают рынок (ЕС – УНИАН) для определенных товаров. Этих секторальных соглашений должно быть заключено довольно много, для того чтобы рынок был полностью открытым, порядка 50», - сказал Нефедов.
По его словам, до конца текущего года Минэкономразвития планирует заключить несколько таких соглашений.
«Это уже откроет некоторые рынки для украинских товаров», - сказал замглавы Минэкономразвития.
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Как сообщал УНИАН, Украина должна к 2017 году имплементировать 180 законодательных актов Европейского Союза для реализации зоны свободной торговли, регламентированной Соглашением об ассоциации с ЕС.
Украина подписала Соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году: в марте - политическую часть, в июне - экономическую часть. Соглашение было подписано после Революции достоинства, начавшейся в Украине в декабре 2013 года, когда на тот момент президент Украины Виктор Янукович отказался подписывать Соглашение на саммите в Вильнюсе (Литва).
Соглашение об ассоциации легло в основу Коалиционного соглашения, подписанного фракциями большинства в Верховной Раде, а также программы работы правительства, представленной и утвержденной в декабре 2014 года.