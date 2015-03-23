Минэкономразвития планирует заключить 50 секторальных соглашений для доступа на рынки ЕС

Об этом сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов в эфире радио «Аристократы FM».

«Нужно заключать так называемые секторальные соглашения, которые открывают рынок (ЕС – УНИАН) для определенных товаров. Этих секторальных соглашений должно быть заключено довольно много, для того чтобы рынок был полностью открытым, порядка 50», - сказал Нефедов.

По его словам, до конца текущего года Минэкономразвития планирует заключить несколько таких соглашений.

«Это уже откроет некоторые рынки для украинских товаров», - сказал замглавы Минэкономразвития.

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Как сообщал УНИАН, Украина должна к 2017 году имплементировать 180 законодательных актов Европейского Союза для реализации зоны свободной торговли, регламентированной Соглашением об ассоциации с ЕС.

Украина подписала Соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году: в марте - политическую часть, в июне - экономическую часть. Соглашение было подписано после Революции достоинства, начавшейся в Украине в декабре 2013 года, когда на тот момент президент Украины Виктор Янукович отказался подписывать Соглашение на саммите в Вильнюсе (Литва).

Соглашение об ассоциации легло в основу Коалиционного соглашения, подписанного фракциями большинства в Верховной Раде, а также программы работы правительства, представленной и утвержденной в декабре 2014 года.