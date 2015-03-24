В ЕС выявлено в продаже рекордное число опасных товаров, основная масса - из Китая

По итогам 2014 года инспектирующие органы Евросоюза обнаружили в продаже 2435 наименований товаров, небезопасных для потребителей, передает DW.

Читайте такжеФюле: Евросоюз должен предоставить Украине четкую перспективу членстваКак отмечается в опубликованном докладе Еврокомиссии, такое количество вредной продукции, занесенной в европейскую систему экстренного обмена информацией Rapex, выявлено впервые. Из продажи было изъято большое количество игрушек, а также текстильных изделий, предметов одежды и украшений.

Более четверти всех обнаруженных недоброкачественных товаров могут поранить потребителя. Примерно столько же изделий несут опасность химического ожога. Около 12% продукции могут привести к удушью или удару током. Многие обнаруженные европейской инспекцией игрушки вызывают у детей раздражение кожи, а некоторые украшения содержат вредные для здоровья тяжелые металлы.

Читайте такжеТуск, Меркель и Олланд договорились по санкциям против РоссииВ списке опасных товаров фигурируют в числе прочего электроприборы, аксессуары для мобильных телефонов и даже автомобили. Большинство недоброкачественной продукции, как и прежде, поставляется из Китая. 64% от всех запрещенных к продаже изделий - китайского производства. Угрозу для потребителя представляют и 296 видов товаров, изготовленных в Германии.