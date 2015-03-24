Метзавод Ахметова возобновил работу в захваченном боевиками Енакиево

Согласно сообщению, на ЕМЗ в данный момент запущена и выведена на рабочие параметры печь №5, заканчивается раздувка печи №3, произведены первые партии литой заготовки.

В сообщении отмечается, что за время вынужденного простоя металлурги успели выполнить целый комплекс работ для повышения производительности оборудования. Был заменен газоход эксгаустера №5 агломерационного цеха, проведены ремонтные работы холодильника машин непрерывного литья заготовки №1 и №2, ремонтные работы в известково-обжиговом цехе, цехе производства проката.

Также сообщается, что в Макеевке завершается капитальный ремонт стана 390 и ведется наладка схем электросети стана 150, которые пострадали в результате артиллерийского обстрела 9 февраля. Запуск сортопрокатных станов ЕМЗ и его Макеевского филиала состоится в апреле.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля группа «Метинвест» приняла решение об остановке Енакиевского металлургического завода и Макеевского филиала ЕМЗ из-за непрекращающихся боевых действий на Донбассе и фактического отсутствия железнодорожного сообщения в зоне АТО.

В 2014 году ЕМЗ сократил производство проката на 28% относительно 2013 года - до 2,04 млн тонн. Предприятие выплавило 2,06 млн тонн стали, что на 28,5% меньше результатов 2013 года, производство чугуна снизилось на 28,8% - до 1,84 млн тонн.

Справка УНИАН. Енакиевский металлургический завод - одно из ведущих украинских предприятий с полным металлургическим циклом, которое входит в состав металлургического дивизиона группы «Метинвест».

ЕМЗ производит широкий спектр металлопродукции: непрерывнолитую заготовку, уголки, швеллеры, балки, профили для судо- и машиностроения, прокат арматурный для строительства.

ЕМЗ по итогам 2014 года получил 771,8 млн грн чистого убытка, что на 55,6% больше, чем годом ранее.

«Метинвест» – крупнейший в Украине и один из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали. Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа компаний «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского (23,76%).