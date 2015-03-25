Яценюк считает ненужным создание свободных экономических зон в Украине

Премьер-министр Арсений Яценюк не считает целесообразным создание свободных экономических зон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на Третьем Киевском форуме по безопасности для молодежи.

"Ключевой принцип - для всех свободные, честные и прозрачные условия", - сказал премьер.

По словам Яценюка, свободные экономические зоны уже существовали в Украине, однако они не имели должного положительного эффекта для экономики, а стали центрами коррупционных действий.

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"Эта история уже у нас была, и все эти свободные экономические зоны превратились в анклав коррупции ... Это не дало толчок для развития экономики", - сказал Яценюк.