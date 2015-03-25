Украинские импортеры металлолома получили налоговые льготы еще на 2 года

Кабинет министров продлил на 2 года – до 2017 года – срок действия налоговой льготы при операциях по импорту лома черных и цветных металлов.

Об этом сообщила журналистам министр Кабинета министров Украины Анна Онищенко.

По ее словам, Кабинет министров внес изменения в постановление №15 от 12 января 2011 года о введении специальной налоговой льготы на лом черных и цветных металлов, действие которой закончилось 1 января 2015 года.

«Теперь этот пробел устранен. Действие налоговой льготы продлено до 2017 года», - сказала Онищенко.

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Как сообщал УНИАН, в январе 2014 года Кабмин освободил ломозаготовительные предприятия от уплаты НДС при импорте лома цветных и черных металлов. Освобождение касалось более 40 позиций.