В России взялись за иностранную моду: первыми переоденут чиновников и политиков

Депутат Госдумы России Олег Смолин просит Минпромторг разработать программу продвижения отечественных брендов одежды, в которой должны быть задействованы российские политики, пишут "Известия".

Читайте такжеТуск пообещал России "дальнейшие меры" в случае ухудшения ситуации на востоке УкраиныПо мнению депутата, импортозамещать следует не иностранные товары, а иностранную моду. Чтобы соотечественники переоделись в российские костюмы и платья, они должны увидеть пример законодателей мод — звезд шоу-бизнеса, политиков, предпринимателей. Именно они должны презентовать населению работы российских дизайнеров и производителей одежды. Без такого пиара различные меры поддержки текстильной промышленности не особо повлияют на сознание населения.

"Если фракции в Государственной думе и региональных парламентах порекомендуют своим депутатам одеваться в костюмы отечественного производства, то это будет реальный шанс на пути к импортозамещению и поддержке нашего производителя. То же самое касается и руководителей партий. Мы должны понимать, что прежде, чем всех призывать к чему-то, надо начинать с себя. Лично я хожу преимущественно в костюмах псковской фабрики, которые изготовлены в значительной степени из иностранных тканей, поскольку в России действительно не хватает качественного сырья", - отметил депутат.

Читайте такжеРоссийские гособлигации будут исключены из индексов JP Morgan ChaseПо данным Минпромторга, из-за разницы курсов шить одежду для масс-маркета в России стало дешевле в среднем на 15–20%. Себестоимость производства небольших партий (до тысячи вещей одной модели) сопоставима с затратами на пошив в Китае. Однако в этом случае производители и ритейлеры избегают лишних затрат на логистику, ввозные пошлины и снижают валютные риски.