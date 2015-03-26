"Южмаш" получит оборонный заказ

Об этом сообщил президент Петр Порошенко на брифинге в Днепропетровске. "В оборонном заказе есть предложение для "Южмаша". Вы можете догадываться, о какой номенклатуре производства идет речь", - сказал президент.

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Он также отметил, что несмотря на то, что ранее не удалось заключить соглашение с предприятием на изготовление троллейбусов, "Южмаш" получит этот заказ. "Я сказал, будет предложен заказ на 45 млн грн на троллейбусы для Днепропетровска и Днепропетровской области", - подчеркнул Петр Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 2 марта помощник генерального директора "Южмаша" Владимир Ткаченко сообщил, что часть подразделений предприятия, которое является единственным производителем ракет-носителей и спутников в Украине, продолжают простаивать из-за отсутствия новых заказов.