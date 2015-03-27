В России из-за кризиса приостановят выпуск автомобилей Peugeot, Citroеn и Mitsubishі

Концерн "ПСМА Рус" (совместное предприятие Peugeot-Citroen и Mitsubishi Motors) намерен приостановить выпуск ряда своих моделей на заводе в Калуге, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"В условиях сложной ситуации на российском автомобильном рынке и дальнейшего падения спроса, оказывающего наиболее негативное влияние на C сегмент, калужский завод ООО "ПСМА Рус" приостановит производство моделей Citroen C4 Седан и Peugeot 408 в период с 27 апреля по 10 июля 2015 года. Данный период будет трактоваться как простой и будет соответствующим образом оплачен сотрудникам", — говорится в сообщении.

Простой также частично затронет производство на линии внедорожников Mitsubishi, которое возобновится 12 мая 2015 года.

При этом "ПСМА Рус" не отказывается от своих долгосрочных планов развития локального производства в России, в частности запуска новых моделей в Калуге.

"Имеющиеся производственные мощности позволяют в любое время увеличить объемы производства в соответствии с потенциалом рынка", — говорится в сообщении.

Кроме того, предприятие сообщило, что с 31 марта будут прекращены некоторые трудовые договоры работников в связи с истечением срока их действия. Речь идет о порядка 100 контрактов.

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Напомним, завод Volvo в Калуге с 11 февраля 2015 года временно приостановил производство грузовиков. Помимо этого, на предприятии сокращено около 30% сотрудников (более 200 человек). С какого числа завод возобновит сборку, неизвестно.

Концерн Volkswagen предложил части коллектива на заводе в Калуге уволиться по собственному желанию. Кроме того, предприятие перейдет на четырехдневную рабочую неделю, уйдет на простой в майские праздники и в дальнейшем уменьшит рабочие смены с трех до двух.