Российские предприятия впервые за 6 лет получили отрицательный финрезультат

В России в январе 2015 года предприятия реального сектора впервые за последние шесть лет продемонстрировали отрицательный чистый финансовый результат, пишет "Коммерсант".

Хотя преобладающая часть компаний увеличивала прибыль в сравнении с сопоставимым периодом, это не смогло компенсировать бурный рост убытков в обработке и транспортном секторе.

Читайте такжеНовый удар по "Газпрому": Еврокомиссия получит право влиять на его контрактыСогласно оценке Росстата, в январе 2015 года финансовый результат убыточных предприятий превысил финрезультат прибыльных компаний на 152,5 млрд руб. Значение этого показателя, отражающего прибыль компаний до налогообложения (без малого предпринимательства, финансовых и бюджетных организаций), опустилось до уровней декабря 2008-го — января 2009 года. Хотя соотношение прибыльных и убыточных компаний по сравнению с январем 2014 года не изменилось (64% и 36% соответственно), общие убытки выросли в 3,6 раза, а прибыль — менее чем вдвое, на 91%.

Судя по обнародованным на прошлой неделе планам властей и экономическим данным, кризис в России, возможно, не только не прошел острую стадию, а только начинается. И продлится долго. Как минимум 3–4 года, если не случится «чудо» на нефтяном рынке. Самое же тревожное — пока не видно долгосрочных источников будущего роста.

Министр финансов Антон Силуанов побил все рекорды экономического оптимизма: по его мнению, экономика в ходе адаптации к новым условиям уже прошла «пик негатива». Минфин ставит на спад в 3% ВВП в 2015 году, верит в рост уже в 2016 году и сверхбыстрое снижение инфляции, восстановление промпроизводства за счет металлургии и пищевой промышленности.

Читайте такжеРоссийские власти хотят создать банк "плохих долгов"Если судить по динамике капитальных инвестиций уже в феврале 2015 года, прибыль в экономике продолжила сжиматься — на нее приходится практически половина всех капвложений в РФ. Результаты опережающих индикаторов состояния промышленности, зафиксированные Росстатом и ИЭП имени Егора Гайдара в марте 2015 года, также указывают на продолжающееся снижение инвестиционных планов компаний. Таким образом, компании, как и государство, фактически лишены ресурсов для дополнительных инвестиций в требуемое правительством импортозамещение.