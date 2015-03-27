В Рособоронэкспорте признали, что российское оружие теряет конкурентоспособность

Российское оружие становится неконкурентоспособным в ряде секторов экспорта, таких как артиллерийские системы, констатировал председатель группы советников гендиректора "Рособоронэкспорта" Александр Бриндиков, передает РИА Новости.

Читайте такжеРФ продолжает перебрасывать вооружение боевикам: в Иловайск прибыли 6 вагонов и 12 крытых платформ"Несмотря на то, что Россия находится на втором месте среди экспортеров вооружений и военной техники, существуют серьезные проблемы. Мы практически ушли из половины секторов оборонной промышленности, и вопрос не в том, что мы что-то недоработали в маркетинге, а в том, что мы попросту становимся в этих отраслях неконкурентоспособными", — заявил Бриндиков.

В качестве примера он привел артиллерийские системы и боеприпасы к ним: "Мы занимаем плохие позиции в области артиллерийских систем и современных выстрелов, хотя раньше ничем не уступали в вопросе той же Швеции".