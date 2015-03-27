Американские оборонные компании будут инвестировать в украинский ОПК

Ведущие оборонные компании США будут инвестировать в развитие украинского оборонно-промышленного комплекса, сообщили УНИАН в пресс-службе концерна "Укроборонпром".

Согласно сообщению, соответствующие договоренности были достигнуты во время визита руководства концерна в США.

Как подчеркнул генеральный директор концерна "Укроборонпром" Роман Романов, опыт и технологии США помогут ускорить процесс реформирования украинского оборонно-промышленного комплекса и реализовать программу импортозамещения российских комплектующих для украинского вооружения.

«Прямые инвестиции и сотрудничество с мировыми лидерами производства вооружения обеспечат Украине переход на международные стандарты и переориентацию на новые рынки», - подчеркнул он.

Как отмечается в сообщении, в ходе переговоров представители американских оборонно-промышленного комплекса заверили о своей готовности предоставлять Украине всестороннюю поддержку.

Читайте также"Укроборонпром" рассказал, с какими иностранцами договаривается об усилении обороноспособности - BBC

Как сообщал УНИАН, 26 марта в ходе форума по вопросам военного сотрудничества Чехии и Украины заместитель министра обороны Чехии Даниэл Коштовал заявил о возможном создании совместных оборонных предприятий на территории Украины при условии договоренностей с украинским военным руководством.

Читайте такжеВоенные получили первую партию бронемашин "Свитязь"

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят 134 предприятия ОПК Украины.