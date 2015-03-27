Украина и Чехия договорились совместно разработать новую военную технику

Об этом сообщает сайт СНБО.

Мероприятие было организовано в рамках проведения украинско-чешского форума по вопросам оборонного сотрудничества.

Во встрече также приняли участие посол Чешской Республики в Украине Иван Почух, члены парламента Чехии и другие высокопоставленные лица.

«Во время переговоров стороны выразили общую заинтересованность в активизации военно-технического сотрудничества стран. Был сделан акцент на значительном потенциале оборонной промышленности страны и возможности создания совместных коопераций для разработки и производства оборонной продукции в сферах авиастроения и наземной военной техники», - сообщают в СНБО.

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«По результатам переговоров достигнута договоренность в ближайшее время проработать вопрос подготовки отдельных совместных проектов по созданию новых образцов авиационной и военной техники», - отмечается в сообщении.

Как отмечают в СНБО, украинская сторона отметила важность скорейшего введения безвизового режима между Украиной и ЕС, что будет способствовать развитию сотрудничества в научной, образовательной и экономической сферах.