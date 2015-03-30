Крупнейший российский автопроизводитель за год утроил убыток

Крупнейший российский автопроизводитель АвтоВАЗ увеличил чистый убыток по международным стандартам в 2014 году в 3,2 раза, следует из отчета компании, передает Рейтер.

Находящийся в тяжелом положении из-за плохого рынка автопроизводитель получил 25,05 миллиарда рублей убытка при росте выручки на 7,7% до 190,7 миллиарда рублей.

"На финансовые результаты повлияли, главным образом, неоперационные факторы, - приводятся в сообщении компании слова президента АвтоВАЗа Бу Андерссона. - Важно то, что полученный операционный убыток отражает трудные экономические условия, в которых сейчас находится Россия".

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Операционный убыток до разовых расходов составил 8 миллиардов рублей против 10,3 миллиарда в прошлом году, сообщил АвтоВАЗ.

Андерссон повторил, что АвтоВАЗ в среднесрочной перспективе по-прежнему планирует увеличить свою долю на рынке РФ до 20%, достичь уровня операционной прибыльности в 6% и обеспечить положительный свободный денежный поток без необходимости привлечения дополнительного финансирования.

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АвтоВАЗ, продажи которого в феврале сократились на 23,5%, а в 2014 году - на 15%, уже дважды повысил цены на свои автомобили в 2015 году из-за девальвации рубля, несмотря на высокий уровень локализации Lada в 81%.