Объем реализации промпродукции в феврале вырос на 17%

Объем реализации промышленной продукции в Украине в феврале 2015 года составил 111,576 млрд грн, что на 16,536 млрд грн, или на 17,4%, больше объема за январь 2015 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Согласно приведенным данным, объем реализации промпродукции с начала года, за январь-февраль, составил 206,616 млрд грн против 168,222 млрд грн за январь-февраль 2014 года. В том числе объем реализации в перерабатывающей промышленности, на которую пришлось 63% всего объема реализации, составил 130,167 млрд грн, в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (24,3% общего объема) - 50,139 млрд грн, в добывающей промышленности и разработке карьеров (11,5% общего объема) – 23,774 млрд грн.

Наибольший объем реализованной продукции приходится на Днепропетровскую область – 22,5%, или 46,468 млрд грн, Донецкую область – 11,1%, или 22,988 млрд грн, Запорожскую область – 9,4%, или 19,332 млрд грн, и город Киев – 8,6%, или 17,734 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, объем реализации промпродукции в Украине в январе 2015 года составил 95,040 млрд грн.

В 2014 году объем реализации промышленной продукции составил 1,186 трлн грн, что на 74,745 млрд грн, или на 6,73%, больше показателя за 2013 год.