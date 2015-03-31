GM спасает российских дилеров: ввел 25% скидки на автомобили, которыми забиты склады

GM распространила скидочную акцию на автомобили, хранящиеся на складах дилеров в России, пишут "Ведомости".

Представитель автоконцерна не стал это комментировать. GM решила законсервировать завод в Санкт-Петербурге и прекратить с 2016 г. продажи в России всех моделей Opel и массовых Chevrolet.

Читайте такжеПродажи автомобилей в России из-за кризиса в стране упали на 38%В распродаже стоков GM участвовали только машины, хранящиеся на складах концерна в России. Скидки – до 25% в зависимости от модели. Закупки со склада компании были выборочными, рассказывает один из дилеров: «У нас самих большие запасы». По его оценке, у GM в стране примерно по 10 000 автомобилей Opel и Chevrolet, а у дилеров – по 5000 шт. обеих марок. После коллективного письма дилеров автоконцерн согласился компенсировать скидки на автомобили с их складов, рассказывает собеседник «Ведомостей». По его словам, это будет производиться ежемесячно, размер скидки (до 25%) и компенсации рассчитываются от цены закупки. Скидочная кампания, как и до расширения, касается автомобилей 2014 года выпуска (на них приходятся основные стоки), в ней участвуют Opel и массовые модели Chevrolet (кроме Niva), уточняет один из дилеров. Предложение рассчитано до 1 мая 2015 г., но, возможно, акция будет продлена, думает он: при текущих продажах имеющихся на складах у некоторых дилеров машин хватит вплоть до восьми месяцев. Представитель GM от комментариев отказался.