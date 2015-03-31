Газ для промышленности подешевеет на 19%
14:12, 31 марта 2015Промышленность
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НКРЭКУ снизила предельную цену газа для промпотребителей до 7200 грн за тыс. кубометров
Сниженная цена не учитывает НДС, надбавки и тарифы на транспортировк / Фото УНИАН
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила предельную цену газа для промышленных потребителей на 19% - до 7200 грн за тысячу кубометров с 8900 грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.
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Как подчеркнули в пресс-службе, сниженная цена не учитывает НДС, надбавки и тарифы на транспортировку. В то же время она основана на предложении НАК «Нафтогаз Украины», поданном в ведомство.
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