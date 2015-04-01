Кабмину следует поддержать украинских производителей – глава ФМУ

«Как правило, в условиях кризиса страны начинают создавать условия для своих производств и проводить политику импортозамещения. Скажем, Россия системно вытесняет украинских производителей со своего рынка и проводит антидемпинговое расследование против украинских поставщиков железнодорожных колес», - говорит Сергей Беленький.

Глава Федерации металлургов отмечает, что в Украине местных производителей не только не защищают, но напротив, выживают с рынка. «Нынешний и.о. главы «Укрзализныци» Максим Бланк в ручном режиме влияет на результаты тендеров на закупку комплектующих для подвижного состава. В частности Бланк настаивает на том, чтобы закупки производились у польских поставщиков, тогда как аналогичную продукцию может выпускать Нижнеднепровский трубопрокатный завод в Днепропетровске. Я считаю, что Кабмин должен максимально поддержать украинского производителя, а действия руководства «Укрзализныци» по ручному управлению результатами тендеров, должны быть проверены на предмет наличия в них коррупции», - говорит Сергей Беленький.

Напомним, что ранее глава Мининфраструктуры Андрей Пивоварский заявлял о необходимости привлечения украинского производителя для модернизации «Укрзализныци». «Пятилетняя программа модернизации «Укрзализныци» должна включать локализацию производства. То есть, мы должны за счет инвестиций поддержать местного производителя.

У меня уже были встречи с украинскими производителями подвижного состава, вагонов, колес, литья и т.д. Если мы им даем пятилетний план закупок, они могут на его основе планировать своё производство. А если у них есть планы по производству, они могут под них найти оборотный капитал, финансирование», - заявил Андрей Пивоварский.