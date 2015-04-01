В Украине производство стали с начала года сократилось на 31%

В Украине в январе-марте, по оперативным данным, производство стали сократилось по сравнению с январем-мартом 2014 г. на 31% - до 5,16 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

По данным объединения, производство общего металлопроката за указанный период сократилось на 33% - до 4,49 млн тонн, выплавка чугуна уменьшилась также на 33% – до 4,72 млн тонн.

Объем производства кокса за 3 месяца этого года уменьшился на 43% - до 2,45 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2014 г. производство стали сократилось по сравнению с 2013 г. на 17% - до 27,161 млн тонн, производство общего металлопроката - на 18% - до 23,793 млн тонн, выплавка чугуна уменьшилась на 15% – до 24,81 млн тонн. Объем производства кокса в 2014 г. сократился на 21% - до 13,824 млн тонн.