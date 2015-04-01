Россияне не хотят ездить на родных Lada - продажи за месяц упали на четверть

Крупнейший автопроизводитель РФ АвтоВАЗ сократил продажи автомобилей Lada в РФ в марте 2015 года на 26 процентов до 27.423 штук.

Как пишет Рейтер, об этом компания сообщила сегодня.

Падение продаж Lada ускорилось - по итогам февраля они упали только на 23,5 процента при снижении всего авторынка РФ на 37,9 процента.

Доля Lada на авторынке РФ в марте превысила 20 процентов, сообщил автопроизводитель.

Читайте такжеВ России из-за кризиса приостановят выпуск автомобилей Peugeot, Citroеn и MitsubishіПо итогам первого квартала 2015 года АвтоВАЗ продал 68.554 автомобиля, что означает падение на 25,2 процента к прошлому году.

Прошлый год был крайне неудачным для АвтоВАЗа, который ухудшил свой результат на 15 процентов до 387.307 Lada при сокращении всего авторынка РФ на 10,3 процента до 2,49 миллиона штук.