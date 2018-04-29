Комбинаты Ахметова не хотят затягивать пояса

Верховная Рада в марте текущего года внесла инициированные правительством поправки в Налоговый кодекс, увеличив в очередной раз ставки рентной платы за пользование недрами, в том числе при добыче железной руды.

На этот шаг власти сразу же отреагировал «Метинвест», входящий в бизнес-империю Рината Ахметова. В компании заявили, что повышение налогообложения добычи железорудного сырья грозит остановкой украинских ГОКов, рентабельность которых уже практически нулевая на фоне падения цен на мировом рынке и девальвации гривни.

Стоит отметить, что ранее в Украине налоговые ставки в этой сфере были самыми низкими в мире, что позволяло собственникам комбинатов извлекать сумасшедшую прибыль. После падения режима Януковича власть дважды повышала рентную ставку – сначала до 5%, и теперь до 8% от стоимости продукции с учетом содержания железа.

В пресс-службе «Метинвеста» отметили, что рентный платеж при ставке 5% находился на уровне 2,3 долл./тонна концентрата и превышал мировые показатели. В подтверждение сказанному компания привела в пример соседние страны – Россию и Казахстан.

«Новый закон повысил этот дисбаланс еще в 1,5 раза. В результате его принятия одна только группа «Метинвест» потеряет около 70 млн долл. в год», - подчеркивают в «Метинвесте».

В компании подсчитали, что теперь рентные отчисления в Украине в разы превысят уровень налога у зарубежных конкурентов, и составят 3,6 доллара за тонну концентрата с содержанием железа 62%.

Неизвестно, какой курс доллара закладывали в «Метинвесте» при расчетах, поскольку официальные цифры Государственной фискальной службы говорят о значительно меньших рентных платежах за добычу руды.

На запрос УНИАН в ГФС сообщили, что в прошлом году средний рентный платеж украинских горно-обогатительных комбинатов с тонны произведенного концентрата составлял 30 грн. Таким образом при новой ставке размер платежа будет примерно 45 грн. Соответственно, при текущем обменном курсе он недотягивает и до 2 долларов!

Однако в «Метинвесте» настойчиво заявляют, что из-за второго повышения рентной ставки производство станет нерентабельным.

«В долгосрочной же перспективе новый закон может привести к полной остановке ГОКов», - заверили в компании.

Народный депутат, экс-руководитель «Энергомашспецстали» Максим Ефимов называет заявление металлургов о нерентабельности ГОКов неуместным. Он считает, что горно-обогатительные комбинаты нужно ставить в рыночные условия работы. Ведь в стране сложная экономическая ситуация из-за войны на Донбассе, а население беднеет на фоне обесценивания гривни и роста стоимости всех услуг.

«Это (повышение рентной ставки - УНИАН) - честный подход к бизнесу. Если мы сегодня ущемляем пенсионеров, а вся страна живет на войну и затягивает пояса, то почему компании, которые зарабатывали по 400% EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации), сегодня не могут зарабатывать 10%? Пусть зарабатывают по 10% как во всем мире и будет нормально», - подчеркнул Ефимов.

Впрочем, «Метинвест» утверждает, что его ГОКи уже в конце прошлого года начали работать в убыток.

Отсутствие инвестиций – снижение прибыли

В целом, в 2014 году входящие в группу «Метинвест» Рината Ахметова горно-обогатительные комбинаты резко снизили свою прибыльность. Наибольшее падение продемонстрировал крупнейший в стране ГОК – Ингулецкий. По итогам прошлого года комбинат получил чистую прибыль в размере всего лишь 976 млн грн, в то время как в 2012 -2013 годах она держалась на уровне 4,7 млрд грн. Второе место по падению занял Северный ГОК - с 4,4 млрд грн чистой прибыли в 2013 году комбинат скатился до 1,5 млрд прибыли по итогам прошло года. Аналогичная ситуация и с остальными ахметовскими комбинатами – Центральным и Южным.

В «Метинвесте» сообщают, что одним из основным факторов, повлиявшим на его прибыльность, стало падение мировых цен на железорудный концентрат. Его стоимость за год снизилась более чем вдвое - до 55 долл./тонна. А это, в свою очередь, привело к падению валютной выручки.

Но эксперты считают, что мировое падение цен не было столь болезненным, если бы собственник своевременно занимался инвестициями в модернизацию ГОКов. Представители отрасли также отмечают, что оборудование для дробления и обогащения сырья на рудниках «Метинвеста» еще 60-х годов выпуска, а средства на установку нового – с меньшим потреблением электроэнергии - в компании не предусмотрели.

Девальвация гривни: помощь или удар?

Тем не менее, у отечественных горно-обогатительных комбинатов в 2014 году появился мощный компенсатор падения мировых цен на руду – девальвация гривни. Обесценившаяся втрое нацвалюта дала возможность металлургам снизить долларовую себестоимость продукции практически без роста операционных затрат.

«Падение курса гривни усилило конкурентоспособность украинских производителей ЖРС на мировых рынках даже на фоне снижения цен на руду», - считает руководитель подразделения по финансовому анализу группы «Инвестиционный капитал Украина» (ICU) Александр Мартыненко.

Такого же мнения придерживается аналитик компании Eavex Capital Иван Дзвинка. По его словам, издержки на производство тонны железорудного концентрата в Украине сейчас составляют около 25 долл./тонна. При этом отпускная цена концентрата, без учета доставки покупателю, находится в районе 45 долл./тонна.

Между тем, пресс-служба «Метинвеста» заявляет обратное. В компании отмечают, что девальвация гривни не позволяет снизить себестоимость концентрата из-за высокой доли импортной составляющей в производстве.

«Удешевление гривни не приводит к ожидаемому снижению затрат украинских горняков: валютные затраты в структуре затрат ГОКов Украины достигают 70%. Кроме того, транспортные расходы на доставку продукции постоянно растут, ведь основные транспортные расходы на перевозку морем и даже на услуги украинских портов остаются в долларах», - подчеркнули в пресс-службе «Метинвеста».

Однако доводы компании эксперты разбивают в пух и прах. По их данным, доля валютной составляющей в себестоимости украинского ЖРС не достигает 30-40%, поскольку для ГОКов импортируются в основном грузовики. Причем покупать их каждый год потребности нет. Нужны лишь запчасти для ремонта. В свою очередь, стоимость доставки продукции транспортом к потребителю не могла вырасти из-за значительного падения цен на нефть.

«Импортная составляющая не может быть 70%. Нужно купить грузовики, а стоимость топлива сейчас снижается. Все остальные расходы привязаны к гривни», - пояснил народный депутат от партии «Блок Петра Порошенко» Максим Ефимов, ранее возглавлявший машиностроительное предприятие «Энергомашспецсталь». При этом он сообщил, что многие ГОКи тщательно скрывают структуру формирования себестоимости ЖРС, чтобы не афишировать сверхвысокую рентабельность.

Примечательно также то, что в «Метинвесте» жалуются на повышение тарифов на электроэнергию и железнодорожные грузоперевозки, что увеличивает их операционные расходы, хотя реально в долларовом эквиваленте они снизились. При этом стоит отметить, что зарплаты рабочих не индексируются в связи с девальвацией гривни.

Финансовые перетоки и офшоры

На фоне ухудшения финансовых результатов ГОКов, удивительным фактом является получение прибыли в 2014 году мариупольскими меткомбинатами группы «Метинвест» - им. Ильича и «Азовсталь» (916 и 454 млн грн, соответственно), которые последние несколько лет работали с миллиардными убытками. И это несмотря на сокращение производства из-за боевых действий на Донбассе на 25%.

По словам Дзвинки, «Метинвест» реализует внутри группы ЖРС по рыночным ценам, поэтому именно благодаря подешевевшему сырью комбинаты вышли в «плюс».

«На финрезультаты «Азовстали» и ММК Ильича повлияло более стремительное снижение цен на сырье по сравнению с готовой продукцией», - сказал Дзвинка.

В свою очередь Ефимов отметил, что убытки меткомбинатов формировались на слабой эффективности производства при высокой цене на сырье.

«Если подсчитать, что купленный «Азовсталью» ЖРС стоит 140 долл., то соответственно комбинат становится убыточным. Сегодня стоимость ЖРС упала, поэтому прибыль, по сути, уже не в ГОКах, а на металлургическом комбинате», - добавил он.

При этом Ефимов подчеркнул, что причиной убытков метпредприятий являлась скупость акционеров «Метинвеста», которые не выделяли инвестиции на масштабные модернизации комбинатов.

Кроме того, фактором получения сниженной прибыли комбинатами по итогу 2014 года является повышенное внимание правительства к теневым схемам и умышленному завышению убытков корпорациями.

«Не исключено, что произошел частичный переход на более прозрачную систему финансовой отчетности, или другими словами - частичное устранение трансфертного ценообразования. В пользу этого предположения говорит тот факт, что «Азовсталь» три из четырех кварталов 2014 года показывала прибыль. При этом со второго квартала 2011 года комбинат ежеквартально показывал убытки», - предположил Дзвинка.

При президентстве Януковича компании Ахметова несли наименьшие убытки от вступления в силу закона о трансфертном ценообразовании, призванном бороться с незаконным выводом капитала в офшоры. Но летом 2014 года власть внесла изменения в закон, распространив его действие на все финансово-промышленные группы страны, даже на операции внутри Украины.

Между тем, в ГФС отмечают, что «Метинвест» продолжает практику работы через офшорные зоны, где оседает часть валютной выручки.

Предприятия «Метинвеста» могли показать большую прибыль при заблаговременном инвестировании акционерами в модернизацию и отсутствии схем по занижению уплаты налогов. Но все вышесказанное свидетельствует, что крупный бизнес в случае возникновения трудностей пытается получить преференции для своей деятельности от государства, работая при этом только ради собственной выгоды.

Александр Гречко (УНИАН)