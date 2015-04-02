Демчишин хочет ликвидировать «Уголь Украины»

Министерство энергетики и угольной промышленности намерено ликвидировать государственную компанию «Уголь Украины», являющуюся национальным оператором угольного рынка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Киеве сообщил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

«Мы ликвидируем («Уголь Украины» - УНИАН) путем банкротства, и уже скоро», - сказал министр.

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Справка УНИАН. ГП «Уголь Украины» является оператором оптового рынка угольной продукции и осуществляет продажу практически всего угля, добытого на угольных предприятиях, находящихся в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.

«Уголь Украины» занимается реализацией угля, добытого на госшахтах, с мая 2014 года, тогда как ранее он продавался через посредников, что увеличивало убытки шахт. СМИ связывают этих посредников с окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича. Цена тонны угля составляла около 400 грн, однако после перепродажи его через несколько компаний его стоимость увеличивалась до 1 тыс. грн. Таким образом, 600 гривен оседало в карманах окружения Януковича.