МВД расследует факт хищения заводами Фирташа более 2,3 миллиарда гривень

МВД открыло уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением, хищением бюджетных средств со стороны должностных лиц группы предприятий Дмитрия Фирташа OSTCHEM на сумму более 2,3 млрд грн.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Министерством внутренних дел открыто уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением, хищением бюджетных средств со стороны должностных лиц группы предприятий Д. Фирташа OSTCHEM», - написал он.

Министерством внутренних дел открыто уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением, хищением бюд... Posted by Arsen Avakov on 2 квітня 2015 р.

По его данным, действия должностных лиц предприятий ПАО "Азот", "Ривнеазот", "Концерн Стирол", "Северодонецкого объединения "Азот" оцениваются как действия, приведшие к хищению у государства средств на сумму более 2,3 млрд грн.

Также министр отметил, что производство открыто по ч. 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Читайте такжеШокин поручил допросить Фирташа и Левочкина по поводу купли-продажи "Интера" - Геращенко«Сегодня в Главном следственном управлении МВД заслушивал материалы, наработанные оперативниками и следователями. Терпеть такое издевательство над государством невозможно!», - добавил министр.

«Дело возбуждено, наработанные материалы передаем для процессуального руководства и определения подследственности в Генпрокуратуру», - отметил он.