Россия запретила импорт украинского "Туалетного утенка" и "Мистера Мускула"

Роспотребнадзор запретил с 23 марта 2015 года импорт чистящих и моющих средств выпущенных украинской компанией «СК Джонсон» (входит в американскую SC Jonson), которая поставляет продукцию под брендами Raid, "Туалетный утенок", "Мистер Мускул", Kiwi (крем для обуви), Glade (освежители воздуха), сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"При исследовании средства для мытья стекол Mr. Muscle, средства для мытья и чистки кухонных поверхностей Mr. Muscle и чистящих средств для унитазов "Туалетный утенок" производства "СК Джонсон" установлено их несоответствие гигиеническим требованиям по раздражающему действию", - поясняется в сообщении службы.

Компания SC Johnson была основана в 1886 году Сэмюэлем Кертисом Джонсоном. В портфель брендов входят продукты по борьбе с насекомыми Raid и OFF, полироль Pronto, освежители воздуха Oust и Glade, чистящие и моющие средства Mr. Muscle и "Туалетный утенок" и средства для ухода за обувью Kiwi.

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Как сообщал УНИАН, наряду с аннексией украинского Крыма Россией и агрессией пророссийских боевиков в восточных областях Украины, Россельхознадзор и Роспотребнадзор с начала 2014 года усилили давление на украинских экспортеров.

На сегодняшний день в РФ из Украины запрещен ввоз растительной продукции, украинской молочной продукции, сыра и сырных продуктов, свинины и продуктов из нее, картофеля, а также существенно ограничены поставки мяса птицы, кондитерской продукции, плодоовощной продукции и рыбных консервов, соков, алкоголя и пива.