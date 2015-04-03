Полиграфкомбинат считает действия миграционной службы карикатурными

Ремонт одной из автоматизированных линий лазерной гравировки, которая вышла из строя на Полиграфкомбинате «Украина», не станет причиной задержки в выпуске загранпаспортов и продлится максимум 2-3 дня. Об этом говорится в официальном заявлении, размещенном на сайте предприятия.

«Полиграфкомбинат "Украина" продолжает изготавливать паспортные документы, ограничения мощности производства паспортных документов в 4-4,5 тыс. документов будет длиться 2-3 дня. Тем более, что все бланки, заказанные ГМС Украины будут персонализированы без задержки», - идет речь в заявлении.

В компании подчеркнули, что обнародование письма Полиграфкомбината «Украина» о временных технических сложностях, направленное ГМС Украины 2 апреля, является очередной попыткой миграционной службы свалить вину за собственную бездеятельность на Полиграфкомбинат. Так, 16 марта Полиграфкомбинат "Украина" направил в адрес ГМС Украины проект договора на поставку следующей партии паспортных документов, повысив стоимость документов на 40 гривень. До сих пор миграционная служба договор не подписывает, мотивируя тем, что повышение цены на бланки паспортов повлечет "значительное социальное напряжение в обществе". В то же время, предприятие самой миграционной службы – ГП «Документ» с 10 марта подняло стоимость своих услуг на 100 гривень.

«Полиграфкомбинат "Украина" считает такой подход "государственных деятелей" ГМС Украины беспринципным. Считаем, что такая "забота" о гражданах Украины является карикатурной», - отмечается в заявлении.

Кроме того, как следует из сообщения, Полиграфкомбинат предложил поднять стоимость паспортов всего лишь на 40 гривень – до 304,32 грн за биометрический и до 238,32 грн за обычный загран. В то же время, стоимость админуслуг ГМС Украины, бланка и его персонализации вместе составляет 348,15 грн., а стоимость "консультационных" услуг ГП «Документ» - 350,00 грн, что почти в 2 раза больше, чем сам бланк паспорта.