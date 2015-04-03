Украина в 2014 году сократила добычу урановой руды
16:41, 03 апреля 2015Промышленность
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Украина, в которой около 50% всей электроэнергии производится на атомных электростанциях, в 2014 году сократила добычу урановой руды по сравнению с 2013 годом на 3,2% - до 957,488 тыс. тонн с 988,757 тыс. тонн.
Украина сократила добычу урана / Wikimedia
Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности на запрос УНИАН.
Согласно World Nuclear Association, Украина занимает 11-е место в мире по добыче и переработке урановой руды с рыночной долей около 2%.
Читайте такжеФранцузская компания рассматривает возможность добычи урановой руды в УкраинеСправка УНИАН. Добыча и переработка урана в Украине ведется на госпредприятии «Восточный горно-обогатительный комбинат» (Желтые Воды). Предприятие включает в себя шахты и перерабатывающие комплексы и является крупнейшим в Европе предприятием по добыче и переработке урановой руды.
Предприятие способно полностью обеспечить потребности атомной энергетики Украины в природном уране.
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