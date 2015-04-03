Украина в 2014 году сократила добычу урановой руды

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности на запрос УНИАН.

Согласно World Nuclear Association, Украина занимает 11-е место в мире по добыче и переработке урановой руды с рыночной долей около 2%.

Читайте такжеФранцузская компания рассматривает возможность добычи урановой руды в УкраинеСправка УНИАН. Добыча и переработка урана в Украине ведется на госпредприятии «Восточный горно-обогатительный комбинат» (Желтые Воды). Предприятие включает в себя шахты и перерабатывающие комплексы и является крупнейшим в Европе предприятием по добыче и переработке урановой руды.

Предприятие способно полностью обеспечить потребности атомной энергетики Украины в природном уране.